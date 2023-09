As portas da paz continuam fechadas e as da guerra escancaradas. Mais um conflito se reacendeu entre o Azerbaijão e a Arménia. A invasão da Ucrânia é a cabeça da Hidra que nos arrasta para um mundo pior. A Rússia junta-se a párias como a Coreia do Norte e o Irão. Pior, depende deles para continuar a Guerra.









Ver comentários