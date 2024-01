As eleições presidenciais em Taiwan, na próxima semana, marcam o arranque. Se Lai Ching do Partido Democrático Progressivo ganhar e apoiar os pró-independentistas radicais, pode pôr em ação a invasão do território pela China. A solução, todavia, está escrita. É a de uma China única, feita de diversos sistemas e povos, mas construída em paz e diálogo.









Ver comentários