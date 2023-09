A Coreia do Norte é um país com 60% de pobres e muita miséria. Mas gasta fortunas em armas. Tornou-se uma potência nuclear e só no ano passado lançou 70 mísseis de teste para as regiões vizinhas, alguns por cima do Japão. Este ano já vai nos 40. Para isso tem tido dois grandes protetores: a Rússia e a China.









