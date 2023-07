No âmbito da CCP, as estruturas das forças e serviços de segurança iniciaram esta semana protestos por todo o país e que irão coincidir com a Jornada Mundial da Juventude. Esta foi a forma última de dar visibilidade às reivindicações dos profissionais, cuja voz se encontra remetida para o silêncio próprio de quem não sabe assumir uma postura de diálogo – o Governo.









