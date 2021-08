Greve vadia

A Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) é um serviço do Ministério da Justiça que tem por missão assegurar o apoio ao funcionamento dos tribunais, mas assegurando o cumprimento da lei e do respeito pelos trabalhadores, bem ao contrário do comportamento abusivo e contra a legalidade, que nenhuma instituição da República Portuguesa alguma vez deveria ter.A apresentação do aviso prévio de greve para 1 de Setembro, a DGAJ solicitou a intervenção da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) para os procedimentos para fixação de serviços mínimos, tendo o SFJ referido a jurisprudência dos serviços mínimos.