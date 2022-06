Cada vez que há um jogo de futebol com a selecção nacional, a RTP sorri porque sobe logo nas audiências. Foi o que aconteceu na semana passada, quando a RTP obteve a sua melhor média semanal de share deste ano graças à transmissão de dois jogos da Selecção, um com a Suíça e outro com a Espanha, e que lhe proporcionaram 12,2% de share médio.









Ver comentários