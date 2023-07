A palavra ambição tem um lado de proscrita no nosso país. O sonho ou o desígnio idem aspas. É assim nas mais variadas áreas da governação e é assim na Saúde. Há um acomodar com a situação vigente, uma inércia e uma falta de coragem que impedem o país de progredir e melhorar. Não me revejo neste fado nacional.









