Simbolizado na icónica imagem de Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e José Magalhães Mota, o momento de fundação do PSD marcou a História de Portugal.



Nestes 48 anos, algumas das mais importantes transformações do País tiveram a marca daquele que é o Partido mais Português de Portugal. Nos mandatos de Cavaco Silva encontramos o período mais auspicioso de desenvolvimento e ascensão social que registámos em democracia, com Durão Barroso projetámos Portugal na Europa, com Pedro Passos Coelho salvámos o País da bancarrota.









Ver comentários