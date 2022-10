Pedro Mourinho Após duas semanas de ‘Grande Jornal’, há que dar os parabéns ao jornalista. Construiu um espaço de qualidade, com ritmo, agilidade, informação e análise diversificadas. No fundo, uma referência na antena da CMTV e no universo do mercado de informação nacional. Ele bem que prometeu dar "dois passos à frente" com a mudança.









