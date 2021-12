No Congresso da consagração, Rui Rio disse que à sua direita não estão mais do que meia dúzia de votos; meia dúzia poderá ser a quota parte do depauperado partido de Adelino Amaro da Costa.Já não podem ser medidas pelo calibre da irrelevância, as hipóteses da Iniciativa Liberal - que acode a um certo eleitorado que poderá ser descrito como o reverso daqueles do Bloco de Esquerda - e do Chega, que usa do veneno do populismo para chegar ao coração dos descontentes.