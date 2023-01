"m junho de 1965, o Brasil disputou uma série de amistosos no Maracanã, para preparar o Campeonato do Mundo do ano seguinte, ano em que foi eliminado na primeira fase, mesmo que a seleção contasse com a dupla Pelé-Garricha, na última vez em que jogaram juntos. Às vezes, na bola como em tudo na vida, a excelência desgovernada pela sorte, sem comando certo, não chega a lado nenhum.









