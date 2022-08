O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano negou o envolvimento do regime no ataque a Salman Rushdie, argumentando espantosamente, para alguém medianamente lúcido, que de tanto só o próprio escritor e seus admiradores merecem ser culpados e até mesmo condenados.



Khomeini morreu de velho, depois de ter erguido um Estado fundamentalista, celebrado na altura por muitos por fazer tombar a ‘pornografia’ do dinheiro americano do Xá – mas veja-se no país que deu.









