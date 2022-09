Despeço-me de ti naquilo que a minha mãe adorava em ti. Eram quase da mesma idade e, hoje, é com muita ternura no coração que te digo adeus, um adeus que podia ser assinado pela Maria Cândida, minha mãe, que já te deve ter encontrado no panteão dos deuses da nossa memória. Vejo as enormes filas de povo humilde da cidade de Londres e de todo o Reino Unido, gente simples como tu e como a minha mãe, jovens que viveram num tempo da mais mortífera Guerra que a vida já viu!









