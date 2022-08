O cinema e a ficção construíram o mito de que a Interpol é a super polícia, transnacional, com poder de investigação em todo o Mundo. Nada mais falso. Se quiséssemos definir a organização da forma mais simples, diríamos que se trata de um departamento de correio, através do qual se trocam informação, de âmbito policial, entre as polícias do Mundo que enfileiraram na agremiação.









