"Maioria absoluta", disse ele, sem temer que o céu lhe caísse em cima. Mas o pedido veio fraco, envergonhado, como se proferisse uma blasfémia. Nem sempre foi assim. Com Cavaco e com Sócrates, a ambição apresentou-se sem disfarces e os portugueses premiaram a bravura. Com Costa, é visível a agonia. Até Marcelo foi invocado em vão, como se fosse o fiador de um negócio duvidoso.