Guardadores de rebanhos

O povo que vai às urnas no domingo pretende distribuir as suas esmolas pelas caixas do costume. O mundo pode mudar. Portugal não muda: os partidos que contam são praticamente os mesmos que se apresentaram a votos em 1975.Em teoria, a estabilidade partidária e a resistência a aventuras lunáticas pode ser uma benesse. Mas existe um lado perverso neste baile de múmias: sem nenhuma concorrência na praça, por que motivo os partidos ... < br />