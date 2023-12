Pobre Hugo Soares. O secretário-geral do PSD diz e repete que não haverá acordos com o Chega. Mas os rodapés televisivos, na SIC e na CNN, afirmam o contrário. Que fazer? Corrigi-los em direto até Março? Ou optar por aquele silêncio caridoso com que tratamos um familiar demente que persiste em tirar as cuecas pela cabeça?









