Simplificar a bandeira para ‘otimizar o desempenho em ecrã’? Por mim, estejam à vontade: como dizia o famoso Tiririca, pior do que está, não fica. O meu problema, porém, não está com a ‘estilização’ da coisa. Está com a justificação piedosa para o borrão tricolor. Informa o governo que a nova bandeira, sem substituir a anterior, pretende ser mais inclusiva, plural e laica, razão pela qual se dispensam os castelos, as quinas e a esfera armilar.









