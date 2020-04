Os vários 25 de Abril

A primeira grande festa comemorativa do 25 de Abril foi a votar. Num ato maior da democracia, os portugueses escolheram, em 1975, a Assembleia Constituinte com uma participação inigualável de 91.66% dos inscritos.



O 2º aniversário festejou-se também a votar, para a primeira Assembleia Legislativa, já com menos entusiasmo participativo (83,53% dos inscritos) e muitos eleitores perplexos ou descontentes com o ocorrido um ano antes: os resultados ...

