Diva de Cabo Verde

Cesária Évora nasceu há 80 anos no Mindelo e morreu há 10, tendo tido para a música de Cabo Verde uma importância comparável à de Amália Rodrigues, nascida há um século, em relação à música portuguesa.Recordo-me de em 1993 ter estado em Saint-Malo, no Festival de literatura de viagens Etonnants Voyageurs, para receber o Prémio Internacional UNESCO e de ter ficado surpreendido com o aparato e o entusiasmo com que os franceses anunciavam, a coincidir com o evento, um grande concerto de Cesária Évora, que fui ver e ouvir cantar pela primeira vez.