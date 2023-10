Nascida há um século e falecida prematuramente em Paris, depois de ter sofrido um trágico desgosto de amor com o armador grego Aristóteles Onassis, Maria Callas, que chegou a actuar no Teatro S. Carlos, em Lisboa, foi das maiores cantoras de ópera do século XX e, ao mesmo tempo, uma figura trágica pelo muito que sofreu e pela ausência de paz interior que lhe infernizou os últimos anos de vida.









