Filha de emigrantes gregos, Maria Callas nasceu em Nova Iorque e tornou-se uma das figuras míticas e trágicas da ópera no século XX, desde logo como resultado da sua genialidade interpretativa em papéis que a imortalizaram e parte dos quais cantou no palco do Teatro São Carlos.



Maria Callas estreou-se num papel principal como ‘Tosca’, em 1942.









