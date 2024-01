No princípio de dezembro de 1970, Carlos Avilez decidiu levar à cena no Teatro Gil Vicente, onde se encontrava sediado o Teatro Experimental de Cascais, a peça ‘Breve Sumário da História de Deus’, de Gil Vicente, para a qual me convidou a desempenhar o papel de Cristo, numa altura em que o programa ‘Zip-Zip’, da RTP, atingia o máximo de popularidade, dispondo a televisão portuguesa somente de um canal.









