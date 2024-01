A notícia da morte aos 96 anos da ex-bailarina inglesa Joan Jara, viúva do cantor Victor Jara, assassinado a tiro por militares de Pinochet no Estádio Nacional do Chile, poucos dias depois do golpe de 11 de setembro de 1973, permite falar de uma mulher que nunca desistiu de exigir a condenação dos assassinos do marido, tendo chegado ao ponto de identificar como assassino Pedro Barrientos, entretanto radicado na Flórida e por fim condenado a pagar uma indemnização à família de Victor Jara.









