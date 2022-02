De forma regular, a Google, sempre no centro de polémicas e tensões, suscita protestos que têm como causa o uso que faz da publicidade, subalternizando quem tem menos meios e menos poder.A queixa mais recente (ler notícia do CM) partiu do Conselho Europeu de Editores, que inclui a Impresa, proprietária da SIC e do ‘Expresso’, que acusa a gigante tecnológica de práticas anticoncorrenciais por favorecer os seus serviços em detrimento dos concorrentes nos negócios de publicidade digital.