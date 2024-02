Há um lugar vago na estrutura do FC Porto. Tudo aponta para que Luís Gonçalves, dirigente do FC Porto e presença habitual no banco portista, seja o eleito para preencher esse lugar. Os lugares vagos em qualquer estrutura têm de ser preenchidos, não vá a organização ficar manca, inoperativa. O lugar há mais de uma semana vago na estrutura do FC Porto é o de chefe da claque, visto que o seu titular foi detido no âmbito de uma operação policial.









