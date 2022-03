Heróis de guerra

Numa realidade que é próxima mas ao mesmo tempo distante, continuamos a emocionar-nos com as histórias dos "nossos" que vão para os cenários da guerra. É tudo muito recente e, no entanto, parece que já passou uma eternidade desde que a Rússia atacou a Ucrânia e a "guerra" começou "oficialmente".Vimos os correspondentes das diferentes estações televisivas (os rostos mais visíveis na cobertura) relatarem o que presenciaram, o que sentiram, as privações que passavam, temos escutado as histórias que contam, de gente desesperada, sem rumo ou lutadora.