Preparem-se os fãs, os seguidores, até os mais céticos ou críticos: nos próximos dias há um nome que irão ouvir muitas e muitas vezes, o de Georgina Rodríguez. A senhora Ronaldo vê estrear na próxima sexta-feira a segunda série do documentário da Netflix ‘Soy Georgina’ e, com ele, volta a ser notícia Mundo fora, até porque as revelações e as emoções fortes fazem parte deste ‘reality’, como a plataforma de streaming lhe chama.









