Se a ideia era recriar o ambiente de teatro de revista, as rivalidades de bastidores entre as atrizes candidatas a protagonistas, as maroteiras que se fazem, os amores mais ou menos proibidos, aqui deixo uma sugestão: antes de escreverem e realizarem ‘Papel Principal’, a mais recente novela da SIC, tinham feito um telefonema a La Feria, para o contratar como consultor do produto, e veriam como as coisas corriam melhor.









