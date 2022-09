Numa entrevista, a propósito dos 30 anos de carreira comemorados no sábado, Fátima Lopes brincava com o facto de desenhar grandes decotes, rachas alucinantes, modelos ultra-sexy para as suas manequins. Hoje tudo isso se banalizou. Há 30 anos era visto como escandaloso porque o corpo da mulher era olhado como algo distinto do que acontece atualmente.









