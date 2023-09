É, provavelmente, o pior primeiro episódio de novela a que assisti nos últimos anos. E é complicado dizer isto pois estamos a falar de uma produção com a marca TV Globo, que passou em horário nobre no Brasil, substituindo o bem sucedido (por lá) ‘Pantanal’, assinada pela conceituada autora Glória Perez - que escreveu ‘O Clone’ ou ‘O Caminho das Índias’ - e realizada pela equipa de Mauro Mendonça Filho, com um currículo de fazer inveja a qualquer colega de profissão.









