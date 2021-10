Há sortes na vida que rapidamente se podem transformar em azares… dependendo do ponto de vista. Foi o que aconteceu a Laurence Debray, a escritora francesa que acaba de lançar a nova biografia de don Juan Carlos, ‘O meu Rei Deposto’, que, como o nome indica, faz a apologia do rei emérito de Espanha e traça o seu novo caminho no exílio dourado dos Emiratos.