Por muito que não queira, as estatísticas da criminalidade em Lisboa recordam-me jogos do tempo de infância, assim do género “rapa, tira, põe e deixa”.



Dizem os números oficiais que nos primeiros 7 meses deste ano a criminalidade geral subiu 28,9% comparativamente com igual período de 2021. O crime violento aumentou 29,3%, a burla informática 20%, o furto de carteiras 114%, o roubo simples 34,8% e o roubo de esticão 62,2%.









