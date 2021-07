O rei sol do Benfica e o seu delfim

Vieira voou e voou, até ficar demasiado perto do sol. Mais inflamáveis do que as de Ícaro, as suas asas, feitas em notas altas de euro, jogos de dívida e comissões ilegais, inflamaram-se com a cegueira de um poder que Vieira julgou absoluto.À frente do Benfica, Vieira foi confundindo a sua esfera empresarial, depois pessoal, com o clube. Foi eliminando ou aproximando adversários, no seu simpático abraço de urso. A sua avidez de poder, e financeira, foi num crescendo que torna impossível o desconhecimento total dos mais destacados membros da administração do Benfica SAD ou mesmo da direção do clube da Luz.