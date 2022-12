No seu estilo, Elon Musk anunciou recentemente que espera começar a testar um chip cerebral nos humanos já no próximo ano e ele mesmo poderá ser cobaia.



O palco será a empresa Neuralink, que aposta em visões futuras muito disruptivas. Neste processo, já testado em animais e que aguarda luz verde do regulador norte-americano (FDA) para aplicação em humanos, o empresário reconhece que deve ser tido todo o cuidado num procedimento muito sério.









