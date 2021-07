Nas mais recentes medidas para tentar conter o galopante contágio pela Covid-19, o Governo mandou encerrar às 15h30 restaurantes, cafés e pastelarias, aos sábados, domingos e feriados, nos concelhos de risco elevado e muito elevado. As mais concorridas áreas balneares do País localizam-se nesses 45 (neste momento) municípios. Toda a Grande Lisboa e Margem Sul, alguns da Costa Alentejana e uma grande fatia do Algarve.