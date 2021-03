Depois de mais de dezena e meia de países suspenderem a vacina da AstraZeneca, a decisão do Infarmed faz todo o sentido.Nestas matérias deve prevalecer o princípio da cautela.O processo científico que levou ao desenvolvimento de vacinas num período tão curto provocou, desde o início, uma enorme admiração mundial, mas abriu a porta a alguma desconfiança que não pode ser deixada à mercê de teorias irracionais.Assim, manter a confiança na vacina é tarefa primordial. Neste momento, reforçar os cuidados, voltar a avaliá-la e despistar os casos suspeitos detetados em todo o mundo é o melhor a fazer. Para Portugal, a suspensão desta vacina tem consequências potencialmente dramáticas, e é suscetível de atrasar a imunidade de grupo.Mas nada seria pior do que quebrar o elo de confiança entre a população e as vacinas. Estiveram, por isso, muito bem as autoridades de saúde ao decidirem agora decretar esta pausa, ao contrário do que aconteceu quando deixaram alguns portugueses mais idosos tomarem esta vacina, visto que a recomendação inicial apontava para a salvaguarda dos mais velhos. Que a ciência volte a falar. Esta volta a ser a sua hora.