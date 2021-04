O Orçamento do Estado para o ano de 2021 prevê, no seu artigo 291º, a atribuição de um subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia de Covid-19 aos profissionais do SNS, tendo sido legislado nesse sentido através de portaria. Foi preponderante para esta atribuição o facto destes profissionais terem estado na primeira linha do combate à pandemia.

Medida mais do que justa, mas, assim sendo, pergunto ...