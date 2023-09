Há algum tempo que as forças partidárias se movimentam, preparando as Europeias de junho de 2024. Após o escrutínio madeirense, será o primeiro grande teste político ao Governo de António Costa. Os sociais-democratas desdobram-se em conversas. Um dos cenários que está a fazer o seu caminho é a revitalização da coligação PSD/CDS com Paulo Portas como cabeça de lista às Europeias.









