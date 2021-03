O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cumprimentou esta sexta-feira o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pelo centésimo aniversário do partido, destacando tratar-se do "mais antigo em atividade".



Fundado a 6 de março de 1921, em Lisboa, o PCP é o mais antigo partido português e assinala este sábado o centenário com 100 ações no País.

