13 casos de renúncia por acumulação ilegal de funções

Um total de 631 declarações referentes a Incompatibilidades e Impedimentos de Titulares de Altos Cargos Públicos foram depositadas na Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2018, que depois de analisadas, deram lugar a 13 casos de renuncia por acumulação ilegal de funções.

Os dados constam do Relatório de Atividades do organismo liderado por Lucília Gago. No documento, dá-se conta de que no que diz respeito ao ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />