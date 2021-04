Depois do braço de ferro com o Governo por causa de três apoios sociais que o Presidente da República promulgou e o primeiro-ministro enviou para o Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa vai focar-se na bazuca europeia e acompanhar com um olhar atento todos os passos do Executivo. Na próxima segunda-feira, o Chefe de Estado recebe em Belém o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o arquiteto do Plano de Recuperação e Resiliê...