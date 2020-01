Carlos Meira segue pisadas de Abel Matos dos Santos e desiste de candidatura à liderança do CDS

Abel Matos Santos anunciou este sábado que desiste da candidatura à liderança do CDS-PP, a favor de Francisco Rodrigues dos Santos, considerando que só o líder da Juventude Popular garante a mudança no partido."Tendo ouvido tudo e todos, só há neste momento uma pessoa que reúne as condições para mudar, e essa pessoa é o Francisco Rodrigues dos Santos", disse, perante os aplausos de muitos congressistas.A votação das moções de estratégia global decorrerá no final da apresentação das moções, até às 02h30, no 28.º Congresso do CDS-PP, que decorre até domingo no Parque de Exposições de Aveiro.