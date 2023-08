"[Acordo] na Assembleia da República era fundamental": Marcelo justifica veto da lei da habitação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta segunda-feira que ""[o acordo] na Assembleia da República era fundamental" para o Programa Mais Habitação.Esta manhã ficou marcada pelo veto ao diploma da habitação . Aos jornalistas, o Chefe de Estado esclareceu que o problema não foi "inconstitucionalidade", mas sim a falta de consenso político.Marcelo destacou "insuficiências em termos aplicativos e da ausência de acordo de regime" e referiu que é necessário o "apoio significativo no parlamento".O Chefe de Estado explicou que existem pontos com os quais aprova no conjunto de medidas apresentadas que estavam "diluídas" no seu total. "Não vai dar certo para o que é necessário", apontou.O conjunto de alterações legislativas no âmbito da habitação tinha sido aprovado pela maioria absoluta do PS no parlamento.