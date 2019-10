Advogados e professores em maioria no Parlamento

De acordo com os dados recolhidos pelo CM com base nos resultados das eleições legislativas deste domingo, dos deputados já eleitos, há 47 advogados e 42 professores, o que representa cerca de 21% e 19%, respetivamente.





A XIV Legislatura vai ter deputados na Assembleia da República com as mais diversas profissões, de gestores a eletricistas. Contudo, a maior parte dos deputados trabalham como advogados e professores.De acordo com os dados recolhidos pelocom base nos resultados das eleições legislativas deste domingo, dos deputados já eleitos, há 47 advogados e 42 professores, o que representa cerca de 21% e 19%, respetivamente.

No que diz respeito à análise por partidos, é o PSD que tem mais advogados (com 25). Em contrapartida, o PS é o partido com mais professores (um total de 22).





Já o BE não tem nenhum advogado eleito, mas seis professores. No entanto, a CDU é composta por três advogados, dois professores, um economista e seis deputados com outras profissões, entre elas um operário metalúrgico, uma arqueóloga e um eletricista.Dos partidos estreantes no Parlamento (Chega, Iniciativa Liberal e Livre), só o deputado do Chega é que é advogado e nenhum é professor. O deputado da Iniciativa Liberal é gestor e a Joacine Katar Moreira (Livre) é historiadora.