Afinal semana de quatro dias pode significar mais horas de trabalho diárias

O projeto-piloto terá a duração de seis meses, sendo reversível e voluntário e sem provocar impactos a nível financeiro, sendo que o Estado apoiará, a nível técnico e administrativo, a fase de transição das empresas. Esta semana de quatro dias irá implicar uma redução do número de horas de trabalho semanais, mas não garante uma passagem das atuais 40 para as 32 horas.O Governo português apresenta, esta quarta-feira, aos parceiros sociais, o projeto-piloto de quatro dias de trabalho semanais, que deverá ter início a partir do próximo ano nas empresas pertencentes ao setor privado, podendo posteriormente ser aplicado na Administração Pública. Projeto vai ser apresentado na Concertação Social.De acordo com o executivo, citado pela SIC Notícias, dependendo do nível de satisfação em relação ao projeto piloto, esta experiência poderá vir a estender-se para o setor público, numa segunda fase, sendo que esta fase de transição exige a utilização de instrumentos que avaliem os impactos desta nova medida que está sujeita a várias condicionantes orçamentais e jurídicas.Numa terceira fase, pretende-se criar as condições favoráveis que permitam testar "um modelo mais ambicioso que envolva um desenho quase-experimental, em que um grupo de empresas adotam a mudança e outro grupo servirá de controlo", segundo a informação citada pela SIC Notícias. A experiência em causa não pode conduzir a um corte salarial e deve originar a uma diminuição das horas laborais semanais.Contudo, os patrões consideram que a semana de quatro dias de trabalho é inoportuna. Os representantes das áreas da indústria e do comércio defendem que o país não atravessa um momento certo para colocar em prática estas experiências e acusam o governo de, através deste projeto, estarem a tentar desviar as atenções dos verdadeiros problemas que Portugal atravessa, como por exemplo, o aumento dos custos das empresas, de acordo com o Público.