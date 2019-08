"Ainda não tomei a decisão": Pardal Henriques reage ao anúncio de Marinho e Pinto sobre ser candidato às legislativas

António Marinho e Pinto para integrar as listas do Partido Democrático Republicano (PDR).Em declarações aos jornalistas, Marinho e Pinto disse que "Pardal Henriques vai ser candidato pelo PDR". "Na altura própria divulgaremos o círculo eleitoral por onde se candidatará", atirou."Portanto, isto é de enaltecer e de elogiar", frisou.Questionado sobre esta candidatura, ao, o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) referiu que ainda não decidiu se aceita ou não o convite."Recebi o convite e é com honra que o recebo", disse Pardal Henriques. "Ainda não tomei a decisão", acrescentou.O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP foi noticiado como sendo o cabeça-de-lista do PDR pelo circulo eleitoral de Lisboa, cabendo a Marinho e Pinto a primeira posição pelo Porto.