O antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, deu esta terça-feira por encerrado o ciclo político de Miguel Albuquerque, não só à frente do executivo madeirense mas também como líder local do PSD.



"Estamos num fim de ciclo. Termina o ciclo político daquele grupo chamado renovação", disse Jardim, em declarações à RTP, adiantando que em seu entender os madeirenses têm de ser chamados às urnas, de forma antecipada.









Ver comentários