António Costa anuncia proibição de circulação entre concelhos de 1 a 3 de maio

António Costa anunciou esta sexta-feira a proibição de circulação entre concelhos entre os dias 1 de 03 de maio, uma medida igual à decretada durante o fim de semana das celebrações da Páscoa.O chefe de Estado sublinhou também que a libertação das medidas de confinamento serão anunciadas quinzenalmente ao longo do mês de maio.O primeiro-ministro esteve esta sexta-feira reunido com representantes do comércio e serviços sobre as medidas a aplicar gradualmente na área durante a pandemia do coronavírus."Temos que manter o maior grau possível de contenção e isolamento", recordou o primeiro ministro, que sublinha as diferenças que se vão fazer sentir mesmo depois do Estado de Emergência."Fim do estado de Emergência não significa fim das medidas de confinamento", relembrou o primeiro-ministro.

