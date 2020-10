Decretada Situação de Calamidade em todo o País. Conheça as novas medidas do Governo

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira novas medidas para travar o crescente número diário de contágios por Covid-19. O país vaia partir das 00h00 desta quarta-feira com novas medidas mais restritas.Estão proíbidos os ajuntamentos com mais de cinco pessoas na via pública, limitação que também se estende a espaços comerciais e à restauração.Outra das medidas será limitar os eventos de natureza familiar, como casamentos e batizados, que sejam marcados a partir de hoje para um máximo de 50 participantes. Os festejos académicos e atividades de carácter não letivo ou científico nas escolas, universidades e politécnicos serão proibidos.As forças de segurança e ASAE vão ter um reforço de ações de fiscalização das regras quer na via pública quer nos estabelecimentos de restauração e haverá ainda um reforço das coimas até 10 mil euros às pessoas coletivas (estabelecimentos comerciais e restauração) que não assegurem o cumprimento das regras.É também recomendado o uso de máscara na via pública sempre que haja outras pessoas ao redor e a utilização da aplicação Stayaway Covid.Será ainda apresentada à Assembleia da República uma proposta de lei em que se solicita a imposição da obrigatoriedade do uso de máscara na via pública e também da utilização da app em contexto laboral, escolar e académico, nas Forças Armadas e Forças de Segurança e no conjunto da Administração Pública.Em atualização